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Eser öyle bir hareket yaptı ki partinin sonunda herkes dondu kaldı

Tek kişilik gösterisinin ardından arkadaşlarına parti vermek isteyen Eser Yenenler, partinin sonunda hesabı ödemeyince arkadaşları şoke oldu

Eser öyle bir hareket yaptı ki partinin sonunda herkes dondu kaldı

Tek kişilik gösterisinin ardından arkadaşlarına parti vermek isteyen Eser Yenenler, partinin sonunda hesabı ödemeyince arkadaşları şoke oldu

30 Ekim 2017 Pazartesi 08:33
Eser öyle bir hareket yaptı ki partinin sonunda herkes dondu kaldı
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ESER Yenerler tek kişilik gösterisi TBT'de kendisini yalnız bırakmayan arkadaşlarına "Şovdan sonra kimse ayrılmasın. Burada parti vereceğim, çok eğleneceğiz" dedi. Ancak partide elini cebine atmadı.

PARTİNİN SONUNDA HERKES DONDU KALDI

Partiye aralarında  Esra Eron,  Merve Boluğur,  Gökhan Özoğuz, Oğuzhan Koç, Yağmur Tanrısevsin, Ekin Mert Daymaz,  Emre Belözoğlu, ibrahim büyükak, Nurdan Beşen gibi birçok kişi katıldı. Eğlencenin sonu tam bir şokla bitti. Çünkü davetli olmalarına rağmen herkese hesap geldi! Konuklar dondu kaldı.

ŞAKA YAPIYOR SANDILAR

"Herhalde biri şaka yapıyor. Bu Eser'in daveti değil miydi? Parayı biz niye ödüyoruz? Baştan söyleseydi, yine onu kırmaz partiye katılırdık" diye aralarında konuştular. Sonra şaka olmadığını anladılar! Mecburen hesabı ödeyip partiden söylenerek ayrıldılar.

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Emre BelözoğluGökhan ÖzoğuzMerve BoluğurEsra EronMagazinEserEser Yenerler
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