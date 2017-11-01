"Eşcinsel olduğu için boşandı" iddialarına ilk cevap

Turan, "Aile kurumu, kadın erkek ilişkileri, doğup büyüdüğüm coğrafya gereği bağlı olduğumuz değerler silsilesi nedeni ile en ufak bir beyanım olmadı. Kendimi, cinsel tercihimi anlatmaktan ar ederim. Geçmiş yaşantım, en büyük delilimdir." ifadelerini kullandı.

KONYASPOR forması giyen Ali Turan , Takvim Gazetesi'ndeki eşcinsel olduğu için eşinden boşandığı iddialarına sert tepki gösterdi.

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