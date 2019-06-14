Ertuğrul'u izleyen almaya koştu! Babalar Günü öncesi satışlar patladı

BABALAR Günü nedeniyle erkek takılarında da satışlar arttı. Dizi oyuncularının kullanımıyla son yıllarda erkeklerde de moda olan, çelik ve altın bileklikler, bu özel gün öncesi ilgi odağı oldu.

FİYATLAR 8 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Her yaş grubundan erkeğin tercih ettiği bilekliklerde ham madde olarak çelik, gümüş, altın ve abanoz kullanılırken kuyumcular özel tasarımlar da hazırladı. Beyaz ve sarı altın bileklikler 800 liradan başlayıp ağırlığına ve pırlantasına göre 8 bin liraya kadar çıkabiliyorken, çelik bileklikler 80-100 TL, gümüş bileklikler ise 150-400 TL arasında fiyatlarla alıcı buluyor. Kararmaması ve fiyatının uygun olması nedeniyle en çok çelik bileklikler ve geri dönüşümü olduğu için altın bileklikler tercih ediliyor. Sarı ve beyaz altın zincir kolye fiyatları 1500 TL'den başlarken, altın yüzükler 800 TL, küpeler ise 150 TL'den başlıyor. Çelik kolyeler ortalama 70 TL'den satılıyor, çelik küpelerin fiyatı ise 10-15 TL arasında değişiyor.

"TALEPTE ARTIŞ VAR"

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda kuyumculuk yapan Günay Mengi, "Erkek takılarında kadınlara göre çok az çeşit vardı. Fakat son yıllarda çeşitler artmaya başladı. Talepte son 2 senede artış var. Babalar Günü nedeniyle verimli bir hafta geçirdik. Çeşitliliği fazla tutup genç kuşağa hitap ederseniz mutlaka talep oluyor. Hem kendini biraz metroseksüel hissedenler, hem de etrafındaki takıları görenler gelip alışveriş yapıyor. Eskiden boncuk, gümüş ve çelik ürünler talep görüyordu fakat şimdi bu ürünlerin altınları yapılınca altını da tercih etmeye başladılar. Çünkü geri dönüşümü var. Altını satabiliyorlar. Televizyon dizilerinde oyuncuların taktığı takılara da rağbet var. Gördükleri takıların aynılarını istiyor insanlar, üretici firmalar da buna cevap veriyor" dedi.