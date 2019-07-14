Ertuğrul Özkök: Testosteronu en yüksek iki yazardan biriyim

HÜRRİYETy azarı Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında Türk medyasında testosteronu en yüksek iki yazardan biri olduğunu söyledi.

"Bugün testosteron konusuna girmemin nedeni, Koç Üniversitesi tarafından yayınlanan bir kitabı yeni okumam" diyen Özkök, "Ben de testosteronun köşe yazarını nasıl etkilediğini merak edip bu uyarlamayı yaptım. Başka bir “üst okumaya”, altında bir “üst akıl” aramaya gerek yok yani" ifadesini kullandı.

Özkök, testosteronu yüksek birinci ismin ise Emin Çölaşan olduğunu söyledi.

Özkök'ün yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Türkiye’nin en yüksek testosteronlu erkekleri” 25 Şubat 2007 günü açıklandı.

Açıklayan da Hürriyet’in sağlıklı yaşam yazarı Prof. Osman Müftüoğlu’ydu.

Şimdi gelelim testosteron şampiyonu öteki 6 Türk’e...

Maalesef bunlardan dördü artık hayatta değil. Onların üçü de sinema oyuncusu...

Ayhan Işık, Yılmaz Güney ve Muzaffer Tema...

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Hayatta olan ikisi ise gazeteci...

Dediğim gibi biri bendeniz...

Merakınızı gidermek için bendeki testosteron miktarını da vereyim.

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Emin Çölaşan’ın testosteronu benimkinden bile yüksek..."