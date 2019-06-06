Erol Köse'den Rus öğrenciye cinsel taciz iddiası! Her yerini rahatlatacağım...

RUS öğrenci Sevinç T. İstanbul'da özel bir üniversitede oyunculuk eğitimi alıyordu. 22 yaşındaki genç kız kendisini oyunculuk alanında geliştirmek ve Türkiye'de tanınmak için sosyal medya üzerinde tanıştığı Erol Köse'den yardım istedi. Yardım istedi tacize uğradı: Köse ile mesajlaşan genç öğrenci iyi derecede Rusça ve İngilizce bildiğini oyunculuk alanında çok iyi yerlere gelebileceğini belirterek Köse ile konuşmaya devam etti. Fakat iddiaya göre Köse genç kızla olan konuşmalarını taciz boyutuna taşıdı.

''Ruhunu bedenini her yerini rahatlatacağım"

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Yine iddiaya göre buluşmak için ısrar eden Köse, vize haftasında olan genç kızın stresli ve yoğun bu dönemini atlattıktan sonra buluşabileceğini söylediğinde, "Ben seni rahatlatırım. Ruhunu bedenini her yerini rahatlatacağım" diye karşılık verdi. Bunun üzerine mesaj karşısında şoke olan genç öğrenci 'Ne demek istiyorsun?' şeklinde cevap verince Erol Köse'den cinsel ihtiyaçlarını karşılamak niyetinde olduğuna dair bir cevap aldı.Erol Köse hakkında soruşturma başlatıldı: Mesaj çıktıları ile birlikte avukatı Mevcen Yazıcı aracılığıyla savcılığa başvuran genç kadın Köse'den şikâyetçi oldu. Erol Köse hakkında cinsel taciz iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Hesapları kapattı

Yaşanan bu olayın ardından Erol Köse, sosyal medya hesaplarını kapatıp ortadan kayboldu.

Öğretmen eşi boşanma davası açtı

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Erol Köse'nin Türkçe öğretmeni eşi Fulden Köse zina, sadakatsizlik ve haysiyetsiz hayat sürme, fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet, pek kötü ve onur kırıcı davranış içeren şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı.50 bin TL nafaka ile 10 milyon TL tazminat istedi: Fulden Köse hayatını zindana çevirdiğini ileri sürdüğü Erol Köse'den 50 bin TL nafaka ile 10 milyon TL tazminat istedi.Uzaklaştırma kararı çıkartıldı: Fulden Köse eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarmasına rağmen Erol Köse'nin aile konutundaki eşyalarının götürdüğünü belirterek, polise şikayetçi olduğunu belirtti.