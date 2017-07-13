Erkekleri peşinden koşturan isim tanınmaz halde

BİR dönem dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen efsane top model Kate Moss, tatil için yine Bodrum'a geldi.
ÖĞLEN YEMEĞİ İÇİN MANTI İSTEDİ
The LifeCo'da detoks kampına giren İngiliz model, öğle yemeği için Bodrum Mantı'dan mantı sipariş etti. Güneşlendiği şezlongta sık sık esneyen ünlü modelin özel anları objektiflere yansıdı.
NEREDEN NEREYE
Ünlü modelin kilolu ve bakımsız hali dikkatlerden kaçmadı.
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