Erkek olduğumu 5 yaşında anladım

AMELİYATTA cinsiyet değiştirdikren sonra sakal da bırakan Doruk Doğrusöz, Gzone dergisine röportaj verdi “Erkek olduğumu çocukken anladım. 5 yaşımda dedemin tıraş takımları ile oynar, yüzüme köpük sürerdim. ‘İşte Benim Stilim’de abiyelerin, eteklerin altına boxer giyerdim."

"ZORLU BİR SÜREÇTEN GEÇTİK"



2018 Bikini Fitness Şampiyonu olan sevgilisi Büşra Eyen, “Zorlu bir süreçten geçtik. Kötü enerjilerinizi kendinize saklayın" dedi.



"İYİ Kİ HAYATIMA GİRDİ"



Büşra Eyen, "İyi ki hayatıma Doruk girdi. Her anında baş uçunda olacağım. Ruhumuz güzel bizim" yorumunu yaptı.



DEMET AKALIN: ACAYİP YAKIŞIKLI



Şarkıcı Demet Akalın, Doruk Doğrusöz’ün Instagram’da paylaştığı fotoğrafa, "Özgürce hissettiğin gibi. Acayip yakışıklı" notunu yazdı



Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile görüntülenen ve "Sakal ektirdim, yakın zamanda yeni halimle ortaya çıkacağım" diyen Neslihan Doğrusöz, isim değişikliğine gitti.



Instagram hesabından paylaşım yapan Doğrusöz, "Merhaba... Benim adım Doruk..." ifadelerini kullandı.

