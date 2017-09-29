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Erkek izleyiciyi ekrana kilitleyen ismi transfer etti

Yeni sezon için hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Acun Ilıcalı, sahibi olduğu kanala güzel sunucu Dilara Gönder'i transfer etti

Erkek izleyiciyi ekrana kilitleyen ismi transfer etti

Yeni sezon için hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Acun Ilıcalı, sahibi olduğu kanala güzel sunucu Dilara Gönder'i transfer etti

29 Eylül 2017 Cuma 16:12
Erkek izleyiciyi ekrana kilitleyen ismi transfer etti
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NTV Spor'da spor spikerliği ve dizi oyunculuğu yapan  Dilara Gönder  Tv8 ile anlaştı. Anlaşmayı bizzat  Tv8'in patronu  Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından duyurdu.

"YAKINDA BAŞLIYORUZ"

Acun Ilıcalı,  Twitter'dan " Dilara Gönder çok yakında yayınına başlayacağımız yeni projemizin sunucusu olacak, hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

İşte  Acun Ilıcalı'nın o açıklaması; 


DİLARA GÖNDER KİMDİR?

Gönder  İzmir  Bornova  Anadolu Lisesi'nden ve ardından  Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü'nden mezun oldu.  Aydın Doğan Vakfı'nın düzenlemiş olduğu 2007 yılındaki 19. Genç İletişimciler Yarışması'na okul radyosunda yayımlanan "DinleBul" adındaki programla katıldı. Programı radyo dalında birinci seçildi.
SUNUCULUK HAYATINA FBTV'DE BAŞLADI

FBTV'de "MusicBox" isimli programla sunuculuk hayatına başladı. 2007 yılına kadar bu kanalda çalıştı. 2007'de Lig TV'ye transfer oldu ve 2,5 yıl çalıştı. Ardından TRT'de Formula 1 yarışlarını yerinde takip etti ve önemli röportajlar yaptı. 2010 yılında NTV Spor'a transfer oldu. Çok iyi derecede Almanca ve İngilizce bilen  Dilara Gönder 2014 yılında  Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Ne Diyosuun adlı dizide rol aldı. Bu aynı zamanda Gönder'in ilk oyunculuk deneyimiydi. Daha sonra Star tv'de yayınlanan  Sil Baştan dizisinde Gizem  Dereli karakterini canlandıran Gönder ardından Baba Candır dizisinde rol aldı.

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Acun Ilıcalı
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