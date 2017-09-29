Erkek izleyiciyi ekrana kilitleyen ismi transfer etti

NTV Spor'da spor spikerliği ve dizi oyunculuğu yapan Dilara Gönder Tv8 ile anlaştı. Anlaşmayı bizzat Tv8'in patronu Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından duyurdu.

"YAKINDA BAŞLIYORUZ"

Acun Ilıcalı, Twitter'dan " Dilara Gönder çok yakında yayınına başlayacağımız yeni projemizin sunucusu olacak, hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

İşte Acun Ilıcalı'nın o açıklaması;



DİLARA GÖNDER KİMDİR?

Gönder İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden ve ardından Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Aydın Doğan Vakfı'nın düzenlemiş olduğu 2007 yılındaki 19. Genç İletişimciler Yarışması'na okul radyosunda yayımlanan "DinleBul" adındaki programla katıldı. Programı radyo dalında birinci seçildi.

SUNUCULUK HAYATINA FBTV'DE BAŞLADI

FBTV'de "MusicBox" isimli programla sunuculuk hayatına başladı. 2007 yılına kadar bu kanalda çalıştı. 2007'de Lig TV'ye transfer oldu ve 2,5 yıl çalıştı. Ardından TRT'de Formula 1 yarışlarını yerinde takip etti ve önemli röportajlar yaptı. 2010 yılında NTV Spor'a transfer oldu. Çok iyi derecede Almanca ve İngilizce bilen Dilara Gönder 2014 yılında Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Ne Diyosuun adlı dizide rol aldı. Bu aynı zamanda Gönder'in ilk oyunculuk deneyimiydi. Daha sonra Star tv'de yayınlanan Sil Baştan dizisinde Gizem Dereli karakterini canlandıran Gönder ardından Baba Candır dizisinde rol aldı.