Erkek izleyiciyi ekrana kilitleyen isim, Acun'un keşfi çıktı

SURVIVOR 2012'de gönüllüler takımında yarışan Şansın Tokyay düşüp kısa süreli hafızasını kaybetmesiyle o dönem gündeme gelmişti. Şansın yarışmadan sonra adı gibi şansı açıldı. NTV Spor'da Basketbol Havası'nı sunan güzel sunucuyu meğer Acun Ilıcalı ihya etmiş.

ACUN'UN İHYA ETTİĞİ İSİMLERİN BİLİNMEYENLERİNDENDİ

Acun Ilıcalı pek çok yarışmacısının elinin ekmek tutmasına yardımcı oldu. Bu isimlerden bazıları sürekli göz önünde olduğu için bilinirken, bazıları bilinmiyordu. Bilinmeyen isimlerden birisi de Şansın Tokyay'dı. Tokyay, NTV Spor'un güzel sunucusu çıktı. Instagramda'da aktif olan güzel sunucu fotoğraflarına binlerce beğeni alıyor.

İşte Survivor Şansın Tokyay'ın son hali: