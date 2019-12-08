Erkan Petekkaya'nın tüm hayatı değişti

ERKAN Petekkaya, Alzheimer’a yakalanan annesi Şerife Petekkaya ve demans hastası olan babası Akın Petekkaya’nın tedavisiyle ilgilenebilmek için tüm yaşamını değiştirdi.



Oyuncu, anne ve babası için Altınoluk’tan 1.5 milyon liraya bir ev satın aldı, onlar için iki de hasta bakıcı tuttu.

SAHİLDE YÜRÜYÜŞ

Yaklaşık 2 yıldır İstanbul ve Balıkesir arasında mekik dokuyan Petekkaya, hafta içi eşi ve çocuğuyla ilgilenirken, hafta sonları ise soluğu annesiyle babasının yanında alıyor.



Şu sıralar tüm vaktini ailesine ayıran Erkan Petekkaya, önceki gün de Altınoluk sahilinde annesiyle yürüyüş yaparken görüntülendi.



Erkan Petekkaya, annesi Şerife Petekkaya ile sahilde yürüyüş yaparken objektife takıldı.