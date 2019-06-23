Erkan Petekkaya: Sevgi gösterdikçe kazık yedim

'ÖYLE Bir Geçer Zaman ki'de 'Ali Kaptan'ı canlandırırken yollarda küfür yemekten çok korktum. Ama hiç başıma gelmedi. İtiraf edeyim, bu rol yıllarca uykularımı kaçırdı.



Bostancı'da oturduğum mahallede kimsenin sevmediği bir adam vardı. Ama ben önyargılı değildim. O adamı neden sevdiğimi, adamın neden sevilmediğini düşünüp 'Ali Kaptan' karakterini o şekilde ortaya çıkardım.



Erkan Petekkaya 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde Ayça Bingöl ile oynamıştı.



'BİZE SAYGI GÖSTERİLMİYOR'



Ölmeden önce bir soygun filminde oynamak, bir de F16 pilotunu canlandırmak istiyorum. Bir aktör olarak hayalim bu roller.



Teknik olarak sinemanın eski döneminde olmak istemezdim ama ortamı yaşamak isterdim. Bize, size (Hülya Koçyitiğit) gösterilen saygı gösterilmiyor. Mesela ben sizi gördüğümde ne yapacağımı şaşırdım.



Çalışmadığım dönemlerde eşim ve çocuğumla çantalarımızı alıp tek yön bilet ile dünyayı geziyoruz. Dünya haritasına parmak koyup 'hadi buraya gidiyoruz' dediğimiz oluyor.



'AMERİKA'DA YAPAMAZDIM'



İnsanlara sevgi gösterdikçe kazık yedim. Tanıştığım her insana 10 puan veriyorum. Sonrasında canım yansa da pişman olmuyorum.



Bir dönem oyunculuk anlaşması yaparak Los Angeles'a gittim. Ama çocuğumu orada büyütemezdim. O yüzden geri döndüm. İstanbul’dan güzel şehir görmedim, bizim insanlarımız çok güzel.