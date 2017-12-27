Erkan Petekkaya'dan çok ağır küfür!

ERKAN Petekkaya geçen perşembe akşamı Etiler’de bir mekandan elinde dosyayla çıkarken kameralara takılmış, yeni bir projeye mi hazırlandığını soran muhabire ise çıkışmıştı. Erkan Petekkaya’nın önce sinirlenip tepki gösterdiği genç muhabire daha sonra sarılarak verdiği “Sen de bir starla nasıl konuşman gerektiğini öğreneceksin” şeklindeki nasihat ise dizilerde canlandırdığı sahnelerini aratmamıştı.

Ünlü oyuncu geçen pazar gündüz saatlerinde ise eşi Didem hanımla Beykoz’da sahibi olduğu et restoranında baş başa yemek yerken fotoğrafını yayınladı. Keyifli olduğu görülen Erkan Petekkaya, gece yarısı yaptığı paylaşımla ise takipçilerini şoke etti. Ünlü oyuncu instagram sayfasında siyah fonun altına yazdığı “Boynumdaki hüzünü, içimdeki acıyı, anlayamadığım hıyaneti ben hiç kendimde görmedim. peki ben ne yapayım?” cümleleriyle başlayan ve ağır küfürlü sözlerle devam edip yine “Ben ne yapayım?” sözleriyle biten paylaşımıyla takipçilerinin ağzını açık bıraktı.Ünlü oyuncunun gece yarısı kimlere bu kadar sinirlendiği merak konusu olurken bazı takipçiler de Erkan Petekkaya’nın 1.1 milyon kişinin takip ettiği mavi tikli instagram hesabının hacklendiğini düşündü. Son dizisi “Kayıtdışı”nın sadece 8 bölüm sürmesi yüzünden moralinin bozuk olduğu konuşulan Petekkaya’nın ilerleyen saatlerde yaptığı küfürlü paylaşımı silmesi dikkat çekti. Geçen haftalarda geçirdiği kaza sonrası ayağı da kırılan ünlü oyuncunun son olarak mavi tikli instagram hesabını kapattığı görüldü.