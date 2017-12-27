Erkan Petekkaya: Bir starla konuşmayı öğreneceksiniz

BİR mekan çıkışı muhabilerler Erkan Petekkaya'ya ''Yeni yılda neler olacak, yeni proje var mı?'' gibi her oyuncuya sorulabilecek normal sorular sordu.
"STARLA NASIL KONUŞULUR ÖĞREN"
Ancak Erkan Petekkaya, soruyla hiçbir alakası olmayarak "Bir starla nasıl konuşacağını öğreneceksin" diye cevap verdi. Neye uğradığını şaşıran muhabir kendine gelene kadar ünlü oyuncu, koşar adımla oradan uzaklaştı.
Erkan Petekkaya'nın bu tavrının nedeni son yaptığı projelerde beklenilen ilgiyi alamaması ve moralinin bozuk olması gösterildi.
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