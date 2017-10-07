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Erhan ilk kez "aldattı" deyip her şeyi anlattı! Zehir zemberek sözler

Gülben Ergen'in kendisi için aldırdığı uzaklaştırma kararı sonrası zehir zemberek açıklamalar yapan Erhan Çelik, ilk kez eski eşinin kendisini Tolga Duğles ile aldattığını doğruladı

Erhan ilk kez "aldattı" deyip her şeyi anlattı! Zehir zemberek sözler

Gülben Ergen'in kendisi için aldırdığı uzaklaştırma kararı sonrası zehir zemberek açıklamalar yapan Erhan Çelik, ilk kez eski eşinin kendisini Tolga Duğles ile aldattığını doğruladı

07 Ekim 2017 Cumartesi 15:06
Erhan ilk kez "aldattı" deyip her şeyi anlattı! Zehir zemberek sözler
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GÜLBEN Ergen'in evli bir iş adamıyla birlikte olduğuna dair haberlerin yapılmaya başlanması sonrası ardı ardına açıklamalar yapan  Erhan Çelik, bu defa Ergen'in kendisi hakkında aldırdığı mahkeme kararıyla ilgili zehir zemberek bir paylaşımda bulundu. Çelik,  Gülben Ergen tarafından aldatıldığını itiraf etti ve yaşananları ortaya döktü.

"AYNI KARTPOSTALI EVLİ SEVGİLİSİNE DE VERMİŞ"

Çocuklarını korumak adına mahkeme kararı aldıran  Gülben Ergen'e sert sözlerle yüklenen  Erhan Çelik, "Geçenlerde yine yakın bir dostumu görmek için gittiğim sitede aracının sileceğine bir kartpostal bıraktım. Doğum günümde bana verdiği, üzerinde evlatlarımızın, benim ve kendisinin adının yazılı olduğu… Hani gazetelerde manşet yapıldı ya, o haberdeki kartpostalın aynısı. Ancak biliyorsunuz; o kartpostalda evliyken gayrı ahlaki ilişki yaşadığı, kendisi de evli olan  Tolga Duğles ve kızının adı yazılıydı. Meğer aynı günlerde aynı kart postalı evli sevgilisine de onun ve kızının adını yazarak vermiş. Bu kartpostalı aracının sileceğine bırakmamdan hareketle şimdi çocuklarının can güvenliği yok diye mahkemeye başvurmuş" ifadelerine yer verdi.

İşte  Erhan Çelik'in gündemi sarsacak o açıklaması;

"Birlikte olduğumuz süre içerisinde kendi evladımdan ayırmadığım hatta bana baba diyen çocukları sözde korumak adına karar aldırmış. Neymiş? Çocuklarına zarar verebilirmişim! Allah neden ıslah etmiyor bunu bilmiyorum ama mutlaka bir nedeni vardır. İki buçuk yılı evli 5 yıl oturduğum sitede hala pek çok görüştüğüm komşum ve dostum var.

"ARACININ SİLECEĞİNE KARTPOSTAL BIRAKTIM"

Geçenlerde yine yakın bir dostumu görmek için gittiğim sitede aracının sileceğine bir kartpostal bıraktım. Doğum günümde bana verdiği, üzerinde evlatlarımızın, benim ve kendisinin adının yazılı olduğu… Hani gazetelerde manşet yapıldı ya, o haberdeki kartpostalın aynısı. Ancak biliyorsunuz; o kartpostalda evliyken gayrı ahlaki ilişki yaşadığı, kendisi de evli olan  Tolga Duğles ve kızının adı yazılıydı. Meğer aynı günlerde aynı kart postalı evli sevgilisine de onun ve kızının adını yazarak vermiş. Bu kartpostalı aracının sileceğine bırakmamdan hareketle şimdi çocuklarının can güvenliği yok diye mahkemeye başvurmuş. Üstüne üstlük bunu yaşadığı gayrı ahlaki ilişkiyi sansürleyerek bir kez bile haber yapmayan yazı yazdığı grubu haber yaptırmış.

"KAFA BULANDIRMA, HEDEF SAPTIRMA"

Meğer evine de saldırılmış, kırılmış, dökülmüş. Sözde ev ve aracına yapılan saldırı kamera kayıtlarıyla mevcutmuş ve bunu yapanı biliyormuş. Doğrudur, hem evde hem de sitenin her noktasında kameralar var. Bunu bağlı bulunduğu gruba haber yaptıran ama ne evine ne de arabasına saldırı görüntülerini ortaya çıkarmayan, yayınlatmayan kişi bu ülkenin görebileceği en büyük iftiracıdır. İş yargıda deyip insanları aptal yerine koyamazsınız. Madem hem ev hem de aracınıza saldırı görüntüleri var; laf kalabalığı, anneyim, çocuklarım demez bunu yapanı ifşa edersiniz. Ama amaç başka. Kafa bulandırma, hedef saptırma.

"KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLA"

Evliyken, evli biriyle ilişki yaşayıp bunun delilleri ile ortaya çıkması üzerine algıyı önce yıllardır husumeti olan kadınlara, ardından arabasında ne zaman yapıldığı belli olmayan çiziklerden yola çıkarak 'arabam bıçaklandı' gibi abartılı durumlara getiriyor. Ev ve aracına saldırı kamera görüntülerini vakit kaybetmeden yayınlamayan müfteridir, iftiracıdır ve artık bildiğiniz gibidir. Vesselam…"

İşte  Erhan Çelik'in o paylaşımı;

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Anahtar Kelimeler:
Gülben ErgenAldatmaErhan Çelik
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