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Erhan Çelik'in yanındaki Sedef Orman denildi meğer...

Geçtiğimiz gün magazin medyasına düşen 'Erhan Çelik yeni yıla sevgilisi Sedef Orman'la girdi' haberlerini sosyal medya hesabından ti'ye alan Erhan Çelik, fotoğraftaki kişinin Orman, olmadığını belirtti

Erhan Çelik'in yanındaki Sedef Orman denildi meğer...

Geçtiğimiz gün magazin medyasına düşen 'Erhan Çelik yeni yıla sevgilisi Sedef Orman'la girdi' haberlerini sosyal medya hesabından ti'ye alan Erhan Çelik, fotoğraftaki kişinin Orman, olmadığını belirtti

02 Ocak 2018 Salı 17:39
Erhan Çelik'in yanındaki Sedef Orman denildi meğer...
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SUNUCU Erhan Çelik’in yeni yıla Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın eski karısı Sedef Orman’la birlikte girdiği iddia edildi. Magazin basınında yer alan haberlere bir de fotoğraf eklendi ve bu pozla ikilinin gizledikleri aşklarını ilk kez resmi olarak duyurdukları öne sürüldü.
Orman ve Çelik olarak servis edilen o fotoğraftaki kişilerin ise Habertürk yazarı İpek Durkal ve tekstilci arkadaşı Songül olduğu ortaya çıktı.

Erhan Çelik'ten yeni sevgilisi Sedef Orman ile ilk paylaşım
 Eski TRT ana haber spikeri Çelik kişisel sosyal medya hesabından iddiaları ti’ye alan bir açıklama yaptı. Çelik paylaşımına, “Aşağıda yanımda olan iki dostumdan hanginiz Sedef Orman oluyorsunuz anlamadım. Songül mü İpek Dural mı?” yazdı.
İpek Durkal da bu tweete “Ahaha bu ne ya. Bir nisan değil miydi şaka günü?” şeklinde destek çıktı.
İşte Erhan Çelik ve İprek Durkal'ın o paylaşımları ve fotoğrafları:

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Anahtar Kelimeler:
Erhan Çelik
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