Erhan Çelik hakkında hapis talebi!

ŞARKICI Gülben Ergen'in 2 yıllık evliliğinin ardından boşandığı eski eşi Erhan Çelik hakkında kendisine şiddet ve hakarette bulunduğu iddiasıyla yaptığı başvuru üzerine İstanbul 11. Aile Mahkemesi, Çelik'e uzaklaştırma kararı vermişti.



Söz konusu karar kapsamında, Erhan Çelik, Gülben Ergen'in iş yerine, bulunduğu yerlere, oğulları Atlas Erdoğan, Güney Erdoğan, Mustafa Ares Erdoğan'ın bulunduğu yerlere ve okullarına 50 metreden fazla yaklaşmayacak, Ergen'e karşı şiddet, tehit, hakaret, küçük düşürücü davranışlarda bulunmayacak ve telefon edemeyecek.



Gülben Ergen, Erhan Çelik'in hakkında konulan yasaklara uymadığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu. İstanbul Cmuhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığı, Çelik hakkında verilen yasaklara uymadığı gerekçesiyle mahkemeden hakkında 'zorlama hapis kararı verilmesini' talep etti.



MAHKEME HAPİS KARARI VEREBİLİR



İstanbul 11. Aile Mahkemesi, savcılığın hapis talebini değerlendirecek. Mahkeme, ünlü haber spikeri hakkında hapis kararı verebilir ya da talebi red edebilir.



O FOTOGRAFLARA DA ERİŞİM YASAĞI ALDIRMIŞTI



Şarkıcı Gülben Ergen, eski eşi Erhan Çelik hakkında uzaklaştırma kararının ardından nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurmuş, 3 oğlunun çıplak fotoğraflarını paylaştığı için Çelik'in instagram sayfasına erişim engeli kararı aldırmıştı.