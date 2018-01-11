Erhan Çelik: Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

GÜLBEN Ergen, geride bıraktığımız gün Seda Sayan’ın programına katılmış ve “Benim ölümümü izlediler. Ben ne yaptım?” diyerek kendisini savunmuştu.

Bu açıklamaların ardından Erhan Çelik, Ergen tarafından aldatıldığını verdiği ifade ile bir kez daha açıklamış oldu.

Gülben Ergen ile Tolga Duğles’in uygunsuz görüntüleri olduğunu söyleyen Çelik, görüntüleri de Tolga Duğles’in eşi Yasemin Duğles’in yaydığını söyledi.

GÖRÜNTÜLERİ MÜZİK YAPIMCISI PAYLAŞTI

Erhan Çelik’in ifadesi şöyle: “Küçük bir araştırmayla ortaya çıkacağı üzere, Gülben Ergen-Tolga Duğles ilişkisi, evli sevgilisi olarak ifade edilen Tolga Duğles’in eşi Yasemin Duğles tarafından eski eşinin cep telefonundan aldığı bilgi ve görüntülerle ünlü bir müzik yapımcısı vasıtası ile kamuoyunun gündemine getirildiği anlaşılacaktır.”

“ERHAN’IN A… KOYACAĞIZ”

“Nitekim yine Gülben Ergen ile aramda İstanbul 11. Aile Mahkemesi’nin 2017/415 D iş sayılı dosyasında görüldüğü üzere Avukat Altın Mimir, müvekkili Gülben Ergen ile yaptığı konuşmada ben ve avukatım için “Yarın a… koyacağız Emin ile Erhan’ın” şeklinde mahkeme dosyasında sunulan bilirkişi raporunun 36. sahifesinde tespit şeklinde ortaya çıkmıştır.

Bu her şeyden önce bir kadına, bir anneye özellikle de kamu görevini ifa eden bir bayan avukata yakışmayacak ahlak ve adap dışı hakarette bulunmaktadır.”