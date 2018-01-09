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Erdoğan'ı gören Demet Akalın kendinden geçti: Allah'ına kurban

Demet Akalın, eşiyle birlikte Cumhurbaşkanı'nın konvoyuna denk gelince anında video çekti. Akalın, Cumhurbaşkanı'na "Allah'ına kurban" diyerek sevgisini gösterdi

Erdoğan'ı gören Demet Akalın kendinden geçti: Allah'ına kurban

Demet Akalın, eşiyle birlikte Cumhurbaşkanı'nın konvoyuna denk gelince anında video çekti. Akalın, Cumhurbaşkanı'na "Allah'ına kurban" diyerek sevgisini gösterdi

09 Ocak 2018 Salı 16:24
Erdoğan'ı gören Demet Akalın kendinden geçti: Allah'ına kurban
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POPÇU Demet Akalın ile eşi Okan Kurt, Etiler'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da içinde bulunduğu konvoyla karşılaştı. Demet Akalın, konvoyun fotoğrafını Instagram'da ''Ay Allah'ına kurban be Cumhurbaşkanım'' notuyla paylaştı.

YİNE HATALI YAZDI

Eşi Okan Kurt'la birlikte aracında yolculuk ederken bir anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyuyla karşılayan Demet Akalın, o anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak story'de yine yazım hatası yaptı. Demet Akalın, ''Ay Allahına kurban be Cımhurbaşkanım'' yazarak Cumhurbaşkanı kelimesini hatalı yazdı.

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Son Güncelleme: 09.01.2018 16:27
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İnstagramOkan KurtRecep Tayyip ErdoğanDemet AkalınMagazin
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