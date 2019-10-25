Erdoğan duyurdu! Eşinin ölümüyle yıkılan Akbağ'dan aylar sonra bir ilk
Oyuncu Yılmaz Erdoğan, geçtiğimiz Mart ayında eşini feci bir kazada kaybeden Demet Akbağ'ın aylar sonra izleyicisiyle buluşmaya hazırlandığını duyurdu.
ÜNLÜ tiyatro oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, geçtiğimiz Mart ayında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Eşinin vefatından sonra sessizliğe bürünen Demet Akbağ, tiyatro oyunuyla izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
AYLAR SONRA SETLERE GERİ DÖNÜYOR
Demet Akbağ, eşini kaybetmesinin ardından aylar sonra yeni bir iş için harekete geçti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ'ın rol alacağı bir tiyatro oyununu sahnelemeye hazırlandığını açıkladı. Akbağ'ın yeni projesinin detayları ise henüz belli olmadı.
TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ
Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, İzmir'in Narlıdere ilçesinde, içinde bulunduğu kamyonetin şarampole yuvarlanmasıyla hayatını kaybetti. Emniyet kemerini takmadığı için aracın ön camından fırlayan Çika, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eşinin ölümüyle adeta yıkılan Akbağ, aylarca kameralardan uzak kalmayı tercih etti.
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