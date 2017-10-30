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Erdoğan'a ricada bulundu, oğlunun hayali gerçek oldu

29 Ekim resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Oğlum sizin hayranınız. Birlikte bir fotoğraf çektirebilir miyiz?" ricasında bulunan İzzet Yıldızhan amacına ulaştı

Erdoğan'a ricada bulundu, oğlunun hayali gerçek oldu

29 Ekim resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Oğlum sizin hayranınız. Birlikte bir fotoğraf çektirebilir miyiz?" ricasında bulunan İzzet Yıldızhan amacına ulaştı

30 Ekim 2017 Pazartesi 12:38
Erdoğan'a ricada bulundu, oğlunun hayali gerçek oldu
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan,  29 Ekim  Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla  Beştepe'de resepsiyon verdi. Geride bıraktığımız yıllarda olduğu gibi bu yıl da pek çok ünlü isim resepsiyonda boy gösterdi.

İZZET YILDIZHAN DA OĞLUYLA BİRLİKTE KATILDI

Bunlardan biri de ünlü türkücü  İzzet Yıldızhan'dı. Resepsiyona oğluyla birlikte katılan Yıldızhan,  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan selfie talebinde bulunmayı da ihmal etmedi. Erdoğan, "Oğlum sizin hayranınız. Birlikte bir fotoğraf çektirebilir miyiz?" sözleriyle ricada bulunan ünlü türkücünün ricasını geri çevirmedi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Ünlü türkücü, Erdoğan'la aynı karede yer aldıkları selfie'yi sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

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Cumhuriyet Bayramı29 Ekimİzzet YıldızhanRecep Tayyip ErdoğanMagazin
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