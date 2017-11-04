Engincan'ın evinden gelen sesler üzerine komşuları annesini aradı

ANNESİ Sibel Can'ın 1 milyon dolara aldığı eve yerleşen Engincan Ural'a yeni komşularından uyarı geldi. Tarihi Doğan Apartmanı'ndaki dairesinde sık sık arkadaşlarını ağırlayan Engincan, gürültü engeline takıldı.
SİBEL CAN'I ARADILAR
Yüksek sesin yasak olduğu apartmanın yönetimi anne Sibel Can'ı arayarak uyarıda bulundu. Doğan Apartmanı'nda Tarkan, Okan Bayülgen, Derin Mermerci gibi isimlerin de dairesi var.
ANNESİ HEDİYE ETMİŞTİ
Çocukluğundan beri Galata Doğan Apartmanına hayran olan Engincan Ural'a annesi Sibel Can buradan bir ev alıp hediye etmişti.
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