Engin Akyürek’in çılgın hayranı!

SABAH Gazetesi'nin haberine göre; Engin Akyürek'in fanatik hayranı olan Brezilyalı Cristina Cordeiro Andre, yakışıklı oyuncuyu görebilmek için tam 10 bin 698 kilometre yol kat edip Türkiye'ye geldi.
İstanbul'da aradığı oyuncuyu bulamayan fanatik hayran, hazır gelmişken Konya ve Kapadokya'yı gezdi.
35 yaşındaki Andre, "Engin Akyürek'i göremedim ama onun sayesinde Türkiye'yi ve Türk insanlarını çok sevdim. Bir dahaki sefere arkadaşlarımı da alıp geleceğim" dedi.
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