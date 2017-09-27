engin akyürek in yeni filminin çekimleri başladı

Usta oyuncu Osman Alkaş'ın da kötü adam olarak seyirci karşısına çıkacağı filmin görüntü yönetmenliğini Gökhan Tiryaki yapıyor. Filmin başrol oyuncularından Hilal Altınbilek, setten ilk kareyi insta story'den paylaştı. Projenin yapımcılığını Şükrü Avşar üstleniyor.

Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği filmde trafik kazası geçiren iç mimar Kerem'in dönüşüm hikayesi beyazperdeye taşınıyor. Hilal Altınbilek'in de Akyürek'in partnerini canlandırdığı filmin çekimleri daha sonra Asos'ta sürecek.

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