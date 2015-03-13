'Engelsiz Yaşamevi'nde kaynaşma yemeği

OBA'DA hizmet veren Seasons Restoran'ın ev sahipliği yaptığı yemek akşam saatlerinde başladı. Yemeğe aileleriyle birlikte katılan dernek üyeleri, bir yandan yemeklerini yerken diğer yandan sohbet ederek birbirleriyle kaynaşma fırsatı buldu. Geç saatlere kadar bir arada olmanın keyfini çıkaran üyeler, bu tür etkinliklerle sık sık bir araya geleceklerinin mesajını verdi. Keyifli yemek, Portakal objektiflerine verilen pozlarla ölümsüzleştirildi.
NOT: Habere ait fotoğraflara www.magazin.yenialanya.com Foto Galeri'den ulaşabilirsiniz.
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Son Güncelleme: 13.03.2015 17:32