Enes Batur'la fotoğraf paylaşan Bahar Candan'ın pozu takipçilerini kızdırdı

JÜRİ koltuğunda Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu ve Ivana Sert'in oturduğu moda programıyla adını duyuran ve yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Bahar Candan, dün ikinci filmi vizyona giren Enes Batur'la bir araya geldi.

TAKİPÇİLERİNİ KIZDIRDI

Dün sinemaya giden Bahar Candan, ikinci filmi 'Enes Batur Gerçek Kahraman'ından istediğini bulamayan Enes Batur'la sinema salonunda karşılaştı. Batur'la fotoğraf paylaşan Bahar Candan'ın verdiği poz takipçilerini çileden çıkardı. İlginç pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Candan, poz verirken yanaklarını şişirince takipçileri tarafından eleştirildi.

ZORLA MI FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ?

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları Enes Batur'un Bahar Candan'la zorla fotoğraf çektirdiğini ve bunu yüz ifadesinden belli ettiğini iddia etti. Batur'un Candan'la çektirdiği fotoğrafı paylaşmaması da dikkatler kaçmadı.