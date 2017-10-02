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En iyi yönetmenin elini sıkmayan Meltem'den zehir zemberek açıklama

Uluslararası Adana Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü kazanan Semih Kaplanoğlu'nun elini sıkmayan Meltem Cumbul, "Yüreğime ve sevgiye düşman olanla, gözlerim ve ellerim dost olamaz" dedi

En iyi yönetmenin elini sıkmayan Meltem'den zehir zemberek açıklama

Uluslararası Adana Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü kazanan Semih Kaplanoğlu'nun elini sıkmayan Meltem Cumbul, "Yüreğime ve sevgiye düşman olanla, gözlerim ve ellerim dost olamaz" dedi

02 Ekim 2017 Pazartesi 10:52
En iyi yönetmenin elini sıkmayan Meltem'den zehir zemberek açıklama
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ULUSLARARASI Adana Film Festivali önceki akşam  Çukurova Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kırmızı halıda ünlü isimlerin şıklık yarışına sahne olan ödül törenine, çok sayıda sinemacı, sanatçı ve kent protokolü katıldı.

MELTEM CUMBUL'DAN ŞOK HAREKET

Ödül gecesinde sunuculuk yapan  Meltem Cumbul, en iyi yönetmen ödülünü kazanan  Semih Kaplanoğlu'nun elini sıkmadı. Başarılı oyuncu, güneme bomba gibi düşen olayla alakalı bir açıklama yaparak Kaplanoğlu'nun elini neden sıkmadığını anlattı.

"YÜREĞİME VE SEVGİYE DÜŞMAN OLANLA..."

Meltem Cumbul ise yönetmenin neden elini sıkmadığını  Twitter hesabından bu sözlerle anlattı: "Eşitler arası bir selamlaşma ve yakınlaşma ritüeli olan el sakışmayı; kendinden olmayanları ötekileştirenle, fakiri zengine böldürenle, güçlüleri tutup zayıfları hor görenle yapmayı reddediyorum. Yüreğime ve sevgiye düşman olanla, gözlerim ve ellerim dost olamaz."

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Anahtar Kelimeler:
Çukurova ÜniversitesiSemih KaplanoğluMeltem CumbulYönetmenTwitter
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