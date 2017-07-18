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En itibarlı liste! Acun Koç'u geride bıraktı

İş insanları itibar araştırmasından bomba sonuçlar geldi. Acun Ilıcalı, tanınırlık sıralamasında Koç'u sollarken, Filli Boya'nın sahibi Gözde Akpınar ise kişisel karizması ile Sabancı ailesine fark attı. İşte 'itibar' listesi

En itibarlı liste! Acun Koç'u geride bıraktı

İş insanları itibar araştırmasından bomba sonuçlar geldi. Acun Ilıcalı, tanınırlık sıralamasında Koç'u sollarken, Filli Boya'nın sahibi Gözde Akpınar ise kişisel karizması ile Sabancı ailesine fark attı. İşte 'itibar' listesi

18 Temmuz 2017 Salı 12:14
En itibarlı liste! Acun Koç'u geride bıraktı
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THE Brand Age Dergisi ve Xsights Araştırma şirketi iş birliğinde gerçekleşen "İş İnsanları İtibar Araştırması" sonuçları yayımlandı. Araştırma sonuçlarına göre itibar değeri en yüksek isimler; Rahmi Koç (%38), Güler Sabancı (%37), Acun Ilıcalı (%35), Ali Koç (%32) ve Murat Ülker (%22) oldu. 
 
Güler Sabancı, kadınlar (%37) ve C1 SES grubu mensubu katılımcılar (%46) tarafından daha fazla itibarlı bulunurken Ali Koç'un da erkekler (%37) nezdinde daha itibarlı bulunduğu görülüyor.
 
ACUN ILICALI KOÇ'U DA SOLLADI
 
Katılımcıların en çok tanıdıkları iş insanları listesinde ise sıralama değişiyor. Listenin başında bu kez yüzde 46 ile Acun Ilıcalı bulunuyor. Acun Ilıcalı'yı sırasıyla; Rahmi Koç (%41), Ali Koç (%39), Ali Ağaoğlu (%33) ve Güler Sabancı (%32) takip ediyor.
 
İSMİ İLE MARKASINI ETKİLEYENLER
 
Katı­lımcılar nezdinde, en çok tanınan beş iş insanı arasında yönettikleri markaya/şirkete olumlu etkisi en yüksek olan isim ise Gözde Akpınar. Filli boyanın sahibi olan Gözde Akpınar, sosyal sorumluluk projelerindeki aktif rolü ile öne çıkıyor. İşte şirketlerine itibar katan isimler listesi;
 
Gözde Akpınar %87
Faruk Eczacıbaşı %84
Muhtar Kent %83
Güler Sabancı %82
Ömer Koç %80
Ali Koç %79
Rahmi Koç %77
Hanzade Doğan Boyner %77
Ali Sabancı %76
 
GEREKLİ OLAN ÖZELLİK
 
Katılımcılara itibarlı bir iş insanında bulunması gereken en önemli beş özellik soruldu ve alınan yanıtlara göre iş insanının güvenilir olması (%56), başarılı olması (%47), saygılı olması (%46), adil olması (%46) ve yenilikçi olması (%40) itibarlı olmasını tanımlıyor. Siyasette aktif rol alması, %13'lük oranla itibarlı bir iş insanında olması gereken özelliklerin en sonuncusu olarak listede yer alıyor. 
 
Katılımcılara itibarlı bir iş insanında ''bulunmaması'' gereken en önemli beş özellik de soruldu. İş insanın rüşvet alması/vermesi (%94), çalışanlarına adil davranmaması (%91), sahtecilik ya da dolandırıcılıkla suçlanması (%91), kişisel yaşamında aşırı davranışlar sergilemesi (%79) ve şirketi ticari zarara uğratması (%73) itibarlı bir iş insanında bulunmaması gereken en önemli beş özellik olarak ön plana çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filli BoyaGözde Akpınar
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