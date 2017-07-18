En itibarlı liste! Acun Koç'u geride bıraktı

THE Brand Age Dergisi ve Xsights Araştırma şirketi iş birliğinde gerçekleşen "İş İnsanları İtibar Araştırması" sonuçları yayımlandı. Araştırma sonuçlarına göre itibar değeri en yüksek isimler; Rahmi Koç (%38), Güler Sabancı (%37), Acun Ilıcalı (%35), Ali Koç (%32) ve Murat Ülker (%22) oldu.



Güler Sabancı, kadınlar (%37) ve C1 SES grubu mensubu katılımcılar (%46) tarafından daha fazla itibarlı bulunurken Ali Koç'un da erkekler (%37) nezdinde daha itibarlı bulunduğu görülüyor.



ACUN ILICALI KOÇ'U DA SOLLADI



Katılımcıların en çok tanıdıkları iş insanları listesinde ise sıralama değişiyor. Listenin başında bu kez yüzde 46 ile Acun Ilıcalı bulunuyor. Acun Ilıcalı'yı sırasıyla; Rahmi Koç (%41), Ali Koç (%39), Ali Ağaoğlu (%33) ve Güler Sabancı (%32) takip ediyor.



İSMİ İLE MARKASINI ETKİLEYENLER



Katı­lımcılar nezdinde, en çok tanınan beş iş insanı arasında yönettikleri markaya/şirkete olumlu etkisi en yüksek olan isim ise Gözde Akpınar. Filli boyanın sahibi olan Gözde Akpınar, sosyal sorumluluk projelerindeki aktif rolü ile öne çıkıyor. İşte şirketlerine itibar katan isimler listesi;



Gözde Akpınar %87

Faruk Eczacıbaşı %84

Muhtar Kent %83

Güler Sabancı %82

Ömer Koç %80

Ali Koç %79

Rahmi Koç %77

Hanzade Doğan Boyner %77

Ali Sabancı %76



GEREKLİ OLAN ÖZELLİK



Katılımcılara itibarlı bir iş insanında bulunması gereken en önemli beş özellik soruldu ve alınan yanıtlara göre iş insanının güvenilir olması (%56), başarılı olması (%47), saygılı olması (%46), adil olması (%46) ve yenilikçi olması (%40) itibarlı olmasını tanımlıyor. Siyasette aktif rol alması, %13'lük oranla itibarlı bir iş insanında olması gereken özelliklerin en sonuncusu olarak listede yer alıyor.



Katılımcılara itibarlı bir iş insanında ''bulunmaması'' gereken en önemli beş özellik de soruldu. İş insanın rüşvet alması/vermesi (%94), çalışanlarına adil davranmaması (%91), sahtecilik ya da dolandırıcılıkla suçlanması (%91), kişisel yaşamında aşırı davranışlar sergilemesi (%79) ve şirketi ticari zarara uğratması (%73) itibarlı bir iş insanında bulunmaması gereken en önemli beş özellik olarak ön plana çıkıyor.