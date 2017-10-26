En cesur tanıtım! Çekimlerde iç çamaşırı giymedi

DAHA önce de bir çok marka ile işbirlikleri yapan Kourtney Kardashian, şimdi de bir giyim markası için özel koleksiyon hazırladı. Kardashian, cesur parçaların yer aldığı koleksiyonun çekimlerinde, bazı parçaları tanıtırken iç çamaşırı giymedi.

İKİNCİ BAHARINI YAŞIYOR

Kardashian ailesinin en büyük kızı 38 yaşındaki Kourtney Kardashian yaklaşık iki yıl önce üç çocuğunun babası Scott Disick'ten ayrıldıktan sonra adeta ikinci baharını yaşıyor. Baştan çıkaran pozları, ateşli kıyafetleriyle dikkat çeken Kardashian, şimdiye kadar pek çok marka ile işbirliği yaptı.

İŞLERİ AÇILDI

Özellikle Paris Saint Germain futbol takımı oyunucusu sevgilisi 24 yaşındaki Younes Bendjima'dan sonra tamamen göz önüne gelen, işleri açılan Kourtney, geçtiğimiz günlerde Pretty Little Thing markası için kamera karşısına geçti.

ÇEKİMLERDE İÇ ÇAMAŞIRI GİYMEDİ

Markaya özel bir koleksiyon hazırlayan Kardashian'ın çekimlerde verdiği pozlar, sosyal medyada da çok konuşuldu. Bir kaç kıyafetinde iç çamaşırı giymediği gözlemlenen Kardashian'ın tasarımlarının fiyatları da oldukça uygun…

İşte çekimden dikkat çeken kareler;