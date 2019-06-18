En acı veda! Usta sanatçı gözyaşlarına boğuldu

Sanatçı Neşe Karaböcek'in oğlu geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Karaböcek, cenaze töreninde oğlunu fotoğrafını okşayarak gözyaşlarına boğuldu.

En acı veda! Usta sanatçı gözyaşlarına boğuldu
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SES sanatçıNeşe Karaböcek ile gazeteci Tevfik Yener'in oğulları Hasan Ali Yener, geçtiğimiz pazar günü hayatını kaybetti. Oğlunu son yolcuğuna uğurlayan Karaböcek'i meslektaşı Orhan Gencebay sakinleştirdi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hasan Ali Yener için Beykent Hz.Ebubekir Sıddık Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazede taziyeleri kabul eden Tevfik Yener ve Neşe Karaböcek gözyaşlarını tutamadı.

SANATÇI DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Tevfik Yener ile Neşe Karaböcek'i bu acı gününde Orhan Gencebay, Müjdat Gezen, Ercan Bostancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı. Gencebay, evlat acısıyla yıkılan Karaböcek'i sarılarak sakinleştirmeye çalıştı.

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