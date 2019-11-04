En acı veda! Haluk Levent öksüz kaldı

SANATÇI kişiliğinin yanında yaptığı yardım faaliyetleriyle adından söz ettiren Haluk Levent'in annesi Sabriye Acil, dün gece hayatını kaybetti. Ölüm haberini Twitter hesabından duyuran şarkıcı, bugün annesini gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı.

ÖLÜM HABERİNİ TWITTER'DAN DUYURDU

Sosyal sorumluluk ve yardım projeleriyle dikkat çeken Anadolu Halk ve Barış Platformu'nun (AHBAP) kurucusu, sanatçı Haluk Levent'in annesi Sabriye Acil, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle dün gece evinde hayatını kaybetti. Levent, acı haberi sosyal medya hesabından "Dün gece annemiz Sabriye'yi kaybettik. Bir süre burada olamayacağım. Bu sayfayı Veli Sevinç yönetecek. Ahbap'lar çalışmaya devam edecek, yarım kalan iş bırakmayacak. Yakında görüşürüz canlarım" sözleriyle duyurdu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

93 yaşındaki Sabriye Acil'in cenazesi bugün Yamaçlı Mahallesi'ndeki evinden alınarak Yamaçlı Mahalle Mezarlığı'na götürüldü. Cenazede Levent'i yakınları ile hayranları yalnız bırakmadı. Kılınan cenaze namazının ardından Acil, dualarla toprağa verildi.