En acı an! Usta oyuncunun eşi, tabuta sarılıp hüngür hüngür ağladı

SON olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Tarık Ünlüoğlu, geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir hastanede tedavi altına alınan ünlü oyuncu, 1 Ekim'de hayata gözlerini yumdu. Eşi için devlet tiyatrosunda düzenlenen törende ayakta durmakta güçlü çeken oyuncu Gülenay Kalkan gözyaşlarına boğuldu.

SANATÇI DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Ünlüoğlu için Mecidiyeköy Büyük Sahne – Artı Sahne'de tören düzenleniyor. Ünlüoğlu ile son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde birlikte rol aldığı Oktay Kaynarca, "Çok konduramadık rahatsızlığını. Mümkün olduğu kadar erteledik ama maalesef hastalığı yenemedi" dedi. Törene katılan Melek Baykal ise gözyaşları içinde "Çok değerli bir arkadaşımızdı. Keyfimizi yitirdik, neşemizi yitirdik" şeklinde konuştu.

TABUTA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Taziyeleri kabul eden Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan ise herkese sarılarak gözyaşı döktü. Bir ara sahneye çıkan Kalkan, eşinin tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Kalkan'ın yakın dostları Selçuk Yöntem sakinleştirdi.Ünlüoğlu, Levent Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

"GÜLE GÜLE SEVGİLİM"

Usta oyuncunun eşi Gülenay Kalkan gazeteye verdiği ilanla eşine "Acı kaybım Tarık'ım, can yoldaşım, bir masal yaşadım seninle... Tadı kaldı dilimde... Güle güle sevgilim." diyerek veda etmişti.