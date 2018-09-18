Emre Kaya coşkusu

ILLUSION Event Hall hafta sonunda keyifli ve eğlenceli bir konsere daha ev sahipliği yaptı. Genç kızların sevgilisi olan ünlü sanatçı Emre Kaya, Illusion sahnesinden sevenlerine seslendi. "Teşekkür Ederim", "Toz", "Benimsin", "Yapboz", "Seve Seve" ve "Aşk Diye Soludum" adlı birçok şarkısını sevenleri ile birlikte söyleyen sanatçı, sahne performansı ile de beğeni topladı.

‘MEKAN MUHTEŞEM’

Illusion Event Hall'da unutulmaz bir konsere imza atan Emre Kaya, mekan hakkında da övgüler yağdırdı. İşletme sahibi Sait Alibeyoğulları'nın aynı zamanda yakın arkadaşı olduğunu söyleyen Emre Kaya, "Sait bey ile daha önce otel organizasyonlarında çok sahne aldım. Şimdi ise mükemmel bir mekanı Alanya'ya kazandırmış. Tek kelime ile muhteşem bir atmosfer yaratmış burada" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2018, 11:03