Emre, eşine 3 milyonluk hediye için gözünü kırpmadı

SÜPER Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu'nun eşi Tuğba Belözoğlu üçüncü çocukları Leyla'yı doğurdu.
Yıldız futbolcu Emre Belözoğlu, eşine ilk iki doğum sonrası Kanlıca'da 2.5 milyon dolara villa almıştı. Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre ise, üçüncü bebek için de 800 bin dolara azimut marka yat aldı. Alınan bilgiye göre Tuğba Belözoğlu bu yatı bir süredir istiyormuş.
2009 yılında evlenen Emre-Tuğba Belözoğlu'nun Ömer Akif isminde bir oğulları, Zeynep Neda isminde de bir kızları var.
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