Emre Aşık'ın kızından şok sözler: Annemi tornavidayla öldüreceğim!

ESKİ milli futbolcu Emre Aşık ile çekişmeli boşanma sürecinde olan Yağmur Aşık'ın 3 yaşındaki kızları Elvin'in dün bir videosu ortaya çıkmıştı. Küçük kız Emre Aşık ile olan videoda annesinin kendisini öldüreceğini söylemişti. Elvin'in okul müdürü ise verdiği ifadede küçük kızın bir gün okula tornavidayla geldiğini ve 'Bununla annem ve kardeşlerimi öldüreceğim' dediğini söyledi.

YAĞMUR, ÇOCUKLARINI MI DÖVÜYOR?

Çekişmeli boşanma davaları devam eden Emre Aşık, iddiasına göre Yağmur Sarnıç evde yokken eşyalarını almaya gidiyor ve çocuklarının darp edildiğini görüyor. Bakıcı S.S. çocukları annesinin dövdüğünü söylüyor.

"EMRE AŞIK ÇOCUKLARINI DEFALARCA DÖVDÜ"

Kanal D'deki 2. Sayfa programına katılan Yağmur Sarnıç ise çocukları bakıcılarının dövdüğünü söyleyerek canlı yayında şunları söyledi: "Bu olay yaşandığında ben evdeydim. Çocuklarımı 7/24 evde tutacak halim yok. Gittikleri yer sitenin güvenlikli kamerası olan oyun alanı. Ben o arada evdeyim, oğlumla ilgileniyorum. Bir yardımcı izinli olduğu için, diğer yardımcı kızları parka götürdü.

O götürdüğü yerin her yerinde kamera var. Ben çocuklarımı ipsiz sapsız kimsenin bilmediği bir yere göndermedim. Sitenin oyun alanı. Benim haberim olmadan zaten kimse dışarı çıkamaz… Emre Aşık artık benim eşim değil, o görüntüleri izleyince bakamıyor ya kendisi daha önce çocukları defalarca dövdü. Şu an orada rol yapıyor."

"ANNE BİZİ ÖLDÜRÜR"

Yağmur Sarnıç'ın bu iddiasının ardından Emre Aşık, sosyal medyada küçük kızı Elvin ile olan videosunu yayınladı. Videoda 3 yaşındaki çocuk, babasına "Annemin yanına gitme seni öldürür" dediği anlar ve "Anne bizi öldürür" sözleri gündeme bomba gibi düştü.

ÇOCUKLARDA DARP İZLERİ GÖRÜLDÜ

Emre Aşık, eşyalarını almak için gittiği evde çocuklarını darp edilmiş şekilde görmenin ardından boşanmak üzere olduğu altı yıllık eşi ve üç çocuğunun annesi Yağmur Aşık'ın çocuklarını darp ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. İddianamede yer alan fotoğraflarda; çocuklardan birinin sol gözünün üstünde kızarıklık, diğerinin alnında morarma ve kızarıklık olduğu görülüyor.

OKUL MÜDÜRÜNÜN İFADESİ KAN DONDURDU

Okula giden çocuklardan Elvin'in okul müdürü A.D. tanık ifadesinde şunları söyledi:

"E.A. altına kaçırmaya başladı. Eve gitmek istemiyordu. Bana, 'Annem beni döver, bu kakalı kıyafetlerimi görmesin' dedi. Çok agresif olmuştu, herkese zarar veriyordu. Annesine onu pedagoga götürmesini söyledim. Annesi bana, 'Biz pedagogla mı büyüdük, dayak ile büyüdük.

Akşam eve gelince ona gerekeni yapacağım. O bir canavar, ben dövüyorum, söz dinlemezse siz de dövün. Baş edemezseniz geleyim. Tek benden çekiniyor' diye karşılık verdi. Kendisine 'Çocukları dövmeyin' deyince de 'Onu ben doğurdum, istediğimi yaparım' dedi."

"OKULA TORNAVİDAYLA GELDİ"

Okul müdürü A.D., iddialarını sıralamaya devam etti: "E.A. bir gün okula tornavidayla geldi. 'Bununla annemi ve kardeşlerimi öldüreceğim' dedi. Vücudunda morluklar vardı. 'Beni annem dövdü, ben öleceğim, cennete gideceğim. Allah'a annemi şikayet edeceğim' dedi."

Yağmur Aşık ise suçlamaları kabul etmedi. Bakıcı ile kızını eşyalarını çaldığı için işten attığını, okul müdürü A.D'nin ise Emre Aşık'a ilgi duyduğu için aleyhinde tanıklık yaptıklarını öne sürdü.

HAPSİ İSTENDİ

İddialar doğrultusunda Yağmur Aşık'ın 8 aydan 2.5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi.