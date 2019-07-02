Emre Aşık çocukların velayetini aldı! Yağmur Sarnıç sinir krizi geçirdi

Emre Aşık, geçtiğimiz gün bakıcısından şiddet gören kızının videosundan sonra açtığı davada 3 çocuğunun velayetini aldı. Çocukları evden alınan Yağmur Aşık ise sinir krizi geçirdi.

Emre Aşık çocukların velayetini aldı! Yağmur Sarnıç sinir krizi geçirdi
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ÜNLÜ futbolcu Emre Aşık ile Yağmur Aşık'ın çekişmeli boşanma davası devam ediyor. Geçtiğimiz gün çocuğunun bakıcısı tarafından darbedildiğini gören Emre Aşık,6 yıllık eşi Yağmur Aşık'a üç çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açtı. Davayı kaybeden Yağmur Aşık ise çocuklarını baba Aşık'a teslim ederken sinir krizi geçirdi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunan Aşık, çocukların darp edilmiş fotoğraflarını delil olarak sundu. Cengiz Semercioğlu'nun programında yer alan habere göre; Yapılan araştırmalardan sonra mahkeme çocukların velayetini Yağmur Sarnıç'tan alıp baba Emre Aşık'a verdi. Pedagog ve polis ekipleri eşliğinde çocuklar anne Yağmur Sarnıç'tan alındı. Çocuklarını vermek istemeyen Sarnıç, sinir krizi geçirdi.

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