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Emrah, karısına aldığı hediyeyle cimri diyenlerin sesini kesti

Cimriliği ile gündemden düşmeyen Emrah, karısına aldığı 8 milyon TL''lik villa ile aslında ne kadar bonkör olduğunu gösterdi

Emrah, karısına aldığı hediyeyle cimri diyenlerin sesini kesti

Cimriliği ile gündemden düşmeyen Emrah, karısına aldığı 8 milyon TL''lik villa ile aslında ne kadar bonkör olduğunu gösterdi

26 Mart 2018 Pazartesi 10:14
Emrah, karısına aldığı hediyeyle cimri diyenlerin sesini kesti
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ÇOCUKLUĞUNDAN bu yana şarkıcı ve oyuncu olarak ara vermeden çalışan Emrah, kazancını genellikle emlak yatırımlarına yönlendirdi. Maddi birikimlerini doğru yönetmesi ve tutumluluğuyla bilinen sanatçı, bu haliyle zaman zaman 'cimri sanatçı' esprilerinin de hedefi oldu.

BODRUM KONACIK'TA VİLLA

Cimrilik hikayeleri şehir efsanesine dönen Emrah, ezber bozdu. Sanatçı 2014'te evlendiği, iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'a annelik hediyesi olarak 8 milyon TL ödeyerek aldığı Bodrum Konacık'taki villayı hediye etti. Emrah'ın villayı eşinin üzerine tescil ettirdiği öğrenildi.

Cimriliği ile Anılan Emrah Bonkör Çıktı! Karısına Tam 8 Milyon TL'lik Ev Almış
Emrah'ın söylendiği gibi yüzlerce değil, farklı şehirlerde üzerine kayıtlı 17 adet taşınmazının olduğu ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
EmrahCimri
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