Emrah, karısına aldığı hediyeyle cimri diyenlerin sesini kesti

ÇOCUKLUĞUNDAN bu yana şarkıcı ve oyuncu olarak ara vermeden çalışan Emrah, kazancını genellikle emlak yatırımlarına yönlendirdi. Maddi birikimlerini doğru yönetmesi ve tutumluluğuyla bilinen sanatçı, bu haliyle zaman zaman 'cimri sanatçı' esprilerinin de hedefi oldu.
BODRUM KONACIK'TA VİLLA
Cimrilik hikayeleri şehir efsanesine dönen Emrah, ezber bozdu. Sanatçı 2014'te evlendiği, iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'a annelik hediyesi olarak 8 milyon TL ödeyerek aldığı Bodrum Konacık'taki villayı hediye etti. Emrah'ın villayı eşinin üzerine tescil ettirdiği öğrenildi.
Cimriliği ile Anılan Emrah Bonkör Çıktı! Karısına Tam 8 Milyon TL'lik Ev Almış
Emrah'ın söylendiği gibi yüzlerce değil, farklı şehirlerde üzerine kayıtlı 17 adet taşınmazının olduğu ortaya çıktı.
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