Emmy'i kazanan ilk Türk sanıyorduk! Gerçek ortaya çıktı

USTA oyuncu Haluk Bilginer'in, Şahsiyet dizisindeki rolüyle büyük bir başarıya imza atarak 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Emmy Ödülü'nü kazanması Türkiye'nin göğsünü kabarttı.Çoğu insan Türkiye'nin ilk Emmy Ödülü olduğunu zannetti ama ülkemize prestijli mükâfatı getiren ilk isim Hasan Şerefli'ydi. Şerefli'nin, beraber çalıştığı sekiz araştırmacı ile çektiği "Parmaklıklar Arkasındaki Çocuklar" isimli dokümanter filmi, 2003 yılında "Belgesel Film ve Araştırma" dalında ödüle layık görüldü.O yıllarda ABD'de master öğrencisi olan Şerefli, galaya katılmak için kendilerinden istenen 450 doları ödeyemediği için ödül törenine katılamamıştı. İsmi gazetelerde "Sessiz sedasız, Emmy ödülü alan Türk..." diye geçmişti. Şerefli, şu an Amerika'da yaşıyor ve artık uluslararası ticaret yapıyor. Bilginer'in ödül kazanmasının kendisini çok mutlu ettiğini kaydederek "Umarım ileride daha çok oyuncu, yönetmen ve araştırmacı, Emmy gibi ödülleri hak eder" diyor.On altı sene evvel Emmy kazandığı filmin, küçük yaşlarda ıslahevlerine düşen çocukların dramını ele aldığını anlatan Şerefli "Bu filmle ödül alacağımızı hiç tahmin etmemiştim. Geceye katılamadığım için ödül ağır bir paket içerisinde evime kargoyla gönderdiler, koyacak yer bulamadım" diyor.Aldığı Emmy'nin Türkiye'de şu anki kadar rağbet görmemesini popüler kültürün baskınlığına bağlayan Şerefli "Yeniliğe açık değiliz. Benim de bir takdir beklentim olmadı açıkçası" şeklinde konuştu.İş hayatına rağmen yeni dokümanter film projesi olduğunu söyleyen Şerefli "ABD'de öğretim görevlisi olan Levet Kurt ile birlikte dört-beş senedir Feza Gürsey'in hayatı üzerine çalışıyoruz. Gürsey, fizik ve matematikte bir dünya değeri olup Türkiye'de fazla bilinmeyen bir bilim adamı. 2020 yılında çekimleri tamamlamayı düşünüyorum" dedi.