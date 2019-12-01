Emma Watson hakkında bilmediğiniz 16 şey
İşte Emma Watson hakkında bilmediğiniz 16 şey
1-Harry Potter oyuncu seçimlerinde J.K. Rowling tarafından desteklenmiş ve 10 üzerinden 8 ile seçilmiştir.
2-Emma neredeyse zor ve uzun süren çekim trafiği yüzünden son 3 film için oynamayacaktı.
3-Emma Watson sertifikalı yoga eğitmenidir.
4-2014 Oscar töreninin sonrasında otel odasında pizza yedikten sonra uyuya kaldığından afterparty'i kaçırdı.
5-Çok küçük yaşlardan beri düzenli olarak günlük tutuyor toplamda 30'dan fazla günlüğü var.
6-Daniel Radcliffe (Harry Potter) ve Rupert Grint'in (Ron Weasley) kardeşleri gibi olduğunu söyledi.
7-Tam adı aslında Emma Charlotte Duerre Watson.
8-Değeri 40 milyon dolar.
9-Fransa'da doğmuş ve 5 yaşından sonra İngiltere'ye taşınmış.
10-Alex adında ona tıpa tıp benzeyen bir erkek kardeşi var.
11-Boyu 165.
12-Rol arkadaşı Tom Felton'a (Draco Malfoy) ilk dört film boyunca platonik olarak aşıktı.
13-Harry Potter serisi bittikten sonra büyük bir değişiklik yapmak istediğinden 3 haftalık bir karar aşamasından sonra saçlarını kestirdi.
14- Bubbles ve Domino adında iki kedisi var.
15-Üniversite hayatı boyunca okulda kimse tarafından rahatsız edilmediğini ve hiç kimsenin imzasını istemediğini söyledi.
16-Geçtiğimiz günlerde Brown Üniversitesi İngiliz Dili ve Litaretürü bölümünden mezun oldu.
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