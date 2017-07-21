Emine ve Emre'nin Duru'su genç kız oldu

ÜNLÜ oyuncu Emre Kınay ve Emine Ün 2003 yılında dünyaevine girmişti. 2009 yılında yollarını ayıran çiftin Duru adlı bir kızı bulunuyor. Doğduğundan beri magazin gündeminin içinde olan Duru büyüdü, genç kız oldu. 13 yaşında olan Duru, babası Emre Kınay ile birlikte tatil yapıyor.
BÜYÜDÜ, GENÇ KIZ OLDU
Türkiye'nin ünlü isimleri birbiriyle evlenince doğan çocuklar da bir anda magazin gündemine düşüyor. O isimlerden biri ise Duru. Henüz 13 yaşında olmasına rağmen magazin dünyasına ismi geçen Duru büyüdü. Okulda olan başarısıyla anne ve babasına gururlu anlar yaşatan Duru büyüdü. Babasıyla tatile çıkan Duru'nun son hali görenleri şaşırttı.
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