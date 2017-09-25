Emine Ün’den anne kız selfiesi

OYUNCU Emre Kınay’la olan evliliğinden doğan kızı Duru ile son zamanlarda sık sık muhabirlerin önüne çıkmaya başlayan Emine Ün, sosyal medyadan kızıyla birlikte çektiği bir selfieyi paylaştı. Neredeyse annesinin bir kopyası olan 13 yaşındaki genç kız objektife gülümseyerek mutluluğunu gösterirken, paylaşımın altına gelen yorumlar da son derece dikkat çekti. Emine Ün’ün takipçileri anne kızın benzerliği üzerine yorumda bulunurken Ün’ün dikkatli bir takipçisi anne kızın çenelerindeki çizgiye dikkat çekerek bunun bile aynı olduğunu yazdı.
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