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Emine Erdoğandan özür diledi!

Oyuncu Selin Şekerci, 2016 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hakkında söylediklerinden ötürü özür mesajı yayımladı

Emine Erdoğandan özür diledi!

Oyuncu Selin Şekerci, 2016 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hakkında söylediklerinden ötürü özür mesajı yayımladı

07 Kasım 2017 Salı 09:32
Emine Erdoğandan özür diledi!
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DİZİ oyuncusu Selin Şekerci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan özür diledi.Şekerci, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Emine Erdoğan'dan özür dileyen paylaşımlarda bulundu.Şekerci, paylaşımında "Birkaç yıl önce yaptığım bir sosyal mecra paylaşımı ile ilgili Sayın Emine Erdoğan Hanım'a kendimi ifade etme şansı buldum, kendisinden özür diledim. Özrümü kabul ettiği ve beni anlayışla karşıladığı için yine bu mecradan kendisine teşekkürlerimi ve saygılarımı iletmek isterim" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Selin ŞekerciEmine Erdoğanözür
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