Emily Ratajkowski'den üstsüz paylaşım!

Seksi model, instagram hesabı üzerinden iç çamaşırsız bir fotoğrafını yayınladı. 26 yaşındaki güzelin paylaşımı 1 milyon beğeni aldı.

SOSYAL medyada paylaştığı cesur fotoğraflar ile adından sıkça söz ettiren Emily Ratajkowski , yine iddialı bir pozla gündeme geldi.

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