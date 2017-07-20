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Emaar Square Mall’da sımsıcak yaz konserleri

Anadolu Yakası’nın yepyeni bir yaşam alanı olan Emaar Square Mall moda, gastronomi ve alışverişin yanı sıra eğlence alanında da tüm Türkiye’nin odak noktası olmaya hazırlanıyor. 8 Temmuz’da İstanbul Shopping Fest kapsamında konser veren alternatif pop müziğin yeni seslerinden Deniz Tekin’in ardından Emaar Square Mall’da cumartesi akşamları gerçekleştirilecek ve 26 Ağustos’da sona erecek konserler dizisi ile 6 sanatçı ve müzik grubuna ev sahipliği yapacak

Emaar Square Mall’da sımsıcak yaz konserleri

Anadolu Yakası’nın yepyeni bir yaşam alanı olan Emaar Square Mall moda, gastronomi ve alışverişin yanı sıra eğlence alanında da tüm Türkiye’nin odak noktası olmaya hazırlanıyor. 8 Temmuz’da İstanbul Shopping Fest kapsamında konser veren alternatif pop müziğin yeni seslerinden Deniz Tekin’in ardından Emaar Square Mall’da cumartesi akşamları gerçekleştirilecek ve 26 Ağustos’da sona erecek konserler dizisi ile 6 sanatçı ve müzik grubuna ev sahipliği yapacak

20 Temmuz 2017 Perşembe 11:22
Emaar Square Mall’da sımsıcak yaz konserleri
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İSTANBUL'DAN  ilham alınarak tasarlanan ve dünyanın en önemli markalarına ev sahipliği yapan Emaar Square Mall, alışveriş, eğlence ve gastronominin “en”lerini bir kerede ve bir karede bir araya getirmeye devam ediyor. Emaar Square Mall, 8 Temmuz’da İstanbul Shopping Fest kapsamında gerçekleştirilen Deniz Tekin konserinin ardından, 26 Ağustos tarihine kadar cumartesi akşamları gençlerin sevdiği şarkıcı ve grupları ağırlayacak. 

26 Ağustos’a kadar her cumartesi saat 19.00’da ücretsiz ve tüm Emaar Square Mall ziyaretçilerine açık olarak gerçekleştirilecek konserler kapsamında; Dilara Sakpınar, Cihan Mürtezaoğlu, Chromas Acapella Choir & Başak Doğan, Manga grubunun eski solisti Ferman Akgül, Can Gox ve Güliz Ayla, The Square’de kurulacak sahnede yer alacak. Alışveriş ve eğlence bir arada Müziği, alışveriş ve eğlence ile buluşturan Emaar Square Mall’da gerçekleştirilecek konserler ve tarihleri ise şöyle:

22 Temmuz – Dilara Sakpınar
29 Temmuz – Cihan Mürtezaoğlu
5 Ağustos – Chromas Acapella Choir ve Başak Doğan
12 Ağustos – Ferman Akgül
19 Ağustos – Can Gox
26 Ağustos – Güliz Ayla

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Anahtar Kelimeler:
Emaar Square MallYazKonser
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