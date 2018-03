Emaar Square Mall’da sımsıcak yaz konserleri

İSTANBUL'DAN ilham alınarak tasarlanan ve dünyanın en önemli markalarına ev sahipliği yapan Emaar Square Mall, alışveriş, eğlence ve gastronominin “en”lerini bir kerede ve bir karede bir araya getirmeye devam ediyor. Emaar Square Mall, 8 Temmuz’da İstanbul Shopping Fest kapsamında gerçekleştirilen Deniz Tekin konserinin ardından, 26 Ağustos tarihine kadar cumartesi akşamları gençlerin sevdiği şarkıcı ve grupları ağırlayacak.

26 Ağustos’a kadar her cumartesi saat 19.00’da ücretsiz ve tüm Emaar Square Mall ziyaretçilerine açık olarak gerçekleştirilecek konserler kapsamında; Dilara Sakpınar, Cihan Mürtezaoğlu, Chromas Acapella Choir & Başak Doğan, Manga grubunun eski solisti Ferman Akgül, Can Gox ve Güliz Ayla, The Square’de kurulacak sahnede yer alacak. Alışveriş ve eğlence bir arada Müziği, alışveriş ve eğlence ile buluşturan Emaar Square Mall’da gerçekleştirilecek konserler ve tarihleri ise şöyle:

22 Temmuz – Dilara Sakpınar

29 Temmuz – Cihan Mürtezaoğlu

5 Ağustos – Chromas Acapella Choir ve Başak Doğan

12 Ağustos – Ferman Akgül

19 Ağustos – Can Gox

26 Ağustos – Güliz Ayla