Eliz Sakuçoğlu'nun üstsüz pozuna Ayşe Özyılmazel yorumu: Neden?

SABAH Gazetesi'nden Ayşe Özyılmazel üstsüz poz veren Eliz Sakuçoğlu'nu köşesine taşıdı.

Sabah Gazetesi'nden Ayşe Özyılmazel'in, "Canım Fenomenim Bu Fotoğraf Ne?" başlıklı yazısı şöyle:

"Eliz Sakuçoğlu...

Güzel bir kardeşimiz... Geçmişinde şöyle bir sörf yaparsak; ilk yıllarda Murat Boz'un eski sevgilisi ve menajeri... Menajerlik konusunda müthiş başarılıydı; durmadan çalışırdı, detayları asla atlamazdı. Sonra stil danışmanı, ardından yaşam koçu... Bir yaz sezonu boyunca mayo tasarımcısı... Özünde sporcu bir kişilik, disiplinli, azimli... Kaslarıyla ve yıkılmamasıyla övünen, 'beni ben yarattım' kadını... Davetlerin, lansmanların aranılan siması...

Fit vücudunu, dövmelerini, umutlarını, özlü sözlerden hazırladığı aşurelerini ve her açıdan fotoğrafladığı son Moda kıyafetlerini takipçilerinden esirgemeyen dört dörtlük bir İnstagram yüzü.