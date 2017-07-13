Eliz Sakuçoğlu, göğsüne yaptırdığı dövmeyi paylaştı

ŞARKICI Murat Boz'la yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiren Eliz Sakuçoğlu, ünlü popçu ile ilişkisinin bitmesinin ardından kendisini sağlıklı yaşama ve spora verdi.
FİZİĞİYLE BEĞENİ TOPLUYOR
Sosyal medya hesabından özellikle spor çalışmalarıyla ilgili paylaşımlarda bulunan Sakuçoğlu, gün geçtikçe gelişen fiziğiyle beğeni topluyor.
GÖĞSÜNE YAPTIRDIĞI DÖVMEYİ PAYLAŞTI
Beren Benan'la evlilik yolunda ilerleyen bir ilişki yaşayan Eliz Hanım, aynı zamanda dövme tutkusuyla da dikkati çekiyor. Vücudunun pek çok yerinde dövmeler bulunan Sakuçoğlu, son olarak sol göğsünün yan tarafına yaptığı dövmeyi takipçilerine gösterdi.
İşte Eliz Sakuçoğlu'nun o paylaşımı;
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