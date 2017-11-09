Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
112390
ALTIN
159.404
DOLAR
3.8605
STERLİN
5.0687
EURO
4.4754
Apple ve Samsung'a Türkiye'de yeni rakip! Satış rekoru kırıyor
Apple ve Samsung'a yeni rakip!...
Cinsel ilişki öncesi bu besinleri yemeyin!
Cinsel ilişki öncesi bu besinleri...
e-Devlet'e yeni hizmet geldi!
e-Devlet'e yeni hizmet geldi!
banner468

Eliz Sakuçoğlu: 'Ben özgürlük dediğimde ahlaksızlık demek istemiyorum'

Eliz Sakuçoğlu, bu defa yatakta sırtının çıplak bir şekilde görüldüğü bir fotoğraf karesini paylaştı ve bireyin ahlak ve kontrol arasındaki hesaplaşmasını içeren bir metin kaleme aldı

Eliz Sakuçoğlu: 'Ben özgürlük dediğimde ahlaksızlık demek istemiyorum'

Eliz Sakuçoğlu, bu defa yatakta sırtının çıplak bir şekilde görüldüğü bir fotoğraf karesini paylaştı ve bireyin ahlak ve kontrol arasındaki hesaplaşmasını içeren bir metin kaleme aldı

09 Kasım 2017 Perşembe 10:08
Eliz Sakuçoğlu: 'Ben özgürlük dediğimde ahlaksızlık demek istemiyorum'
banner404

ELİZ Sakuçoğlu, bu defa yatakta sırtının çıplak bir şekilde görüldüğü bir fotoğraf karesini paylaştı. Zaman zaman yaptığı bu tarz cesur karelerle kendisinden söz ettiren Sakuçoğlu, paylaşımının altına yazdıklarıyla insanları farklı bir bakış açısına davet etmiş. İşte Eliz Sakuçoğlu’nun bireyin ahlak ve kontrol arasındaki hesaplaşmasını içeren o satırları…

“Özgürlük… Ve ben özgürlük dediğimde ahlaksızlık demek istemiyorum. Yanlış anlayabilirsin. Ben özgürlük dediğimde sen onu ahlaksızlık olarak anlayabilirsin çünkü işler böyle yürür. Kontrol altındaki bir zihin ne zaman özgürlüğü duysa hemen onu ahlaksızlık olarak anlar. Ahlaksızlık kontrolün zıt kutbudur. Özgürlük sadece aradadır, tam ortadadır; hiçbir kontrolün ve hiçbir ahlaksızlığın olmadığı yerdedir. Özgürlüğün kendi disiplini vardır ama bu hiçbir otorite tarafından dayatılmamıştır. O senin farkındalığından, orijinalliğinden gelir. Özgürlük asla ahlaksızlık olarak anlaşılmamalıdır, yoksa esas noktayı kaçırırsın. Farkındalık özgürlük getirir. Özgürlükte kontrole ihtiyaç yoktur çünkü ahlaksızlık için bir olasılık yoktur. Ahlaksızlık yüzünden sana kontrol dayatılmıştır ve eğer ahlaksız olarak kalırsan toplum seni kontrol etmeye devam edecektir. Ve sen kendini kontrol ederken canlı olmanın özünü kaçırırsın çünkü kutlamayı kaçırırsın. Şayet aşırı kontrollü isen nasıl kutlayacaksın? Bu, neredeyse her gün gerçekleşir. Çok kontrollü ve disiplinli insanlar beni görmeye geldiklerinde, onların kafataslarının içine sızmak nerede ise imkânsızdır; o kadar kalındırlar … Etraflarında taştan duvarlar. Onlar taşlaşmıştır, onlar buz kesilmişlerdir; Onların sıcaklıkları kaybolmuştur. Çünkü eğer sıcak olursan korku vardır; bir şey yapabilirsin. Onlar bu yüzden kendilerini öldürmüş, kendilerini tamamen zehirlemiştir. Kontrol altında kalmak için tek bir çözüm bulmuşlardır ve bu da yaşamamaktır. Öyleyse taştan bir Buda ol; o zaman sabırlıymış, dinginmiş, disiplinliymiş gibi rol yapabilirsin. Ancak, burada benim öğrettiğim şey bu değildir. Ahlaksızlık kadar kontrol de bırakılmalıdır. Şimdi kafan karışacak. Sen ya kontrolü ya da ahlaksızlığı seçebilirsin; “Eğer kontrolü bırakırsam, ahlaksız olacağım. Eğer ahlaksızlığı bırakırsam, o zaman kontrollü olmak zorundayım,” diyebilirsin. Ancak ben sana diyorum ki eğer farkında olursan kontrol ve ahlaksızlığın her ikisi de aynı çöplüğe gider. Onlar aynı madalyonun iki yüzüdür. Ve farkındalıkta onlara ihtiyaç yoktur.”

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Eliz SakuçoğluBeran Benan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taciz skandalında flaş gelişme! İki ajan tutmuş...
Taciz skandalında flaş gelişme! İki ajan tutmuş...
"Kıskanmıyorum" diyen Gupse'yi zora sokacak sahne
"Kıskanmıyorum" diyen Gupse'yi zora sokacak sahne
Mahmut Tuncer'in kızı, denizin dibinden tomarla para çıkarmış
Mahmut Tuncer'in kızı, denizin dibinden tomarla para çıkarmış

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim