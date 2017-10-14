Elif Şafak'tan, biseksüelim itirafı: Kadınlardan da hoşlanıyorum

TED Talks'ta konuşan yazar Elif Şafak, yüzlerce dinleyici önünde ilginç bir itirafta bulundu.

FETÖ'CÜ EYÜP CAN SAĞLIK'LA EVLENMİŞTİ

Yurtdışında kaçak hayatı yaşayan FETÖ'cü Eyüp Can Sağlık'la 2006'da evlenen Şafak, 'Biseksüelim ama bunu kamusal alanda söyleyecek cesaretim olmadı' dedi.

Şafak şöyle konuştu:

HER ZAMAN AZINLIK HAKLARINI SAVUNDUM

Tabi ki yazarlar olarak bir her zaman hikayeler kovalarız, ancak aynı zamanda suskunluklar hakkında konuşamadığımız şeyler; siyasi, kültürel tabular ve kendi sessizliğmiz, suskunluğumuzla da ilgiliyizdir. Ben her zaman azınlık hakları konusunu yüksek sesle açıktan konuşan ve üzerinde etraflıca yazan biri oldum, kadın hakları, LGBT hakları gibi.

"BİSEKSÜEL OLDUĞUMU HİÇ AÇIKLAYAMADIM"

Fakat bu konuşma hakkında düşünceler içinde iken, arkasından gelecek karalanmaktan, alay, nefret ve stigma konusu olmaktan çok korktuğum için hiçbir zaman kendimin biseksüel olduğumu kamuya açık alanda konuşma cesaretini göstermediğimin farkına vardım. Fakat birisi hiç kimse durumun karmaşıklığı nedeniyle sessiz kalmamalıdır.

Elif Şafak kimdir

Elif Şafak 25 Ekim 1971 günü, babasının o sırada doktora yapmakta olduğu Strazburg'da dünyaya geldi. Babası sosyal psikolog ve akademisyen Nuri Bilgin, annesi diplomat Şafak Atayman'dır. Doğumundan kısa bir süre sonra anne ve babası ayrıldı, annesi tarafından büyütüldü. Soyadı olarak annesinin adını kullandı.

Ortaokulu annesinin görev yaptığı Madrid'de, liseyi Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitede Kadın Çalışmaları Bölümünde yaptı. "Bektaşi ve Mevlevi Düşüncesinde Döngüsel Evren ve Kadınsılık Anlayışı" üzerine master tezinin ardından; ODTÜ Siyaset Bilimi bölümünde doktorasını tamamladı. Doktora tezi, "Türk Modernleşmesinin Kadın Prototipleri ve Marjinaliteye Tahammül Sınırları" başlığını taşıyordu. Elif Şafak'ın İslamiyet, kadın ve mistisizm hakkındaki yüksek lisans tezi Sosyal Bilimler Derneği tarafından ödüllendirildi.

Yüksek lisans çalışması sırasında Kem Gözlere Anadolu (1994) adlı öykü kitabını ve ilk romanı Pinhan'ı (1997) yayımladı. Bu eserle Kombassan Vakfı tarafından verilen 1998 Mevlana Büyük Ödülü'nü kazandı.

Doktorasının ardından İstanbul'a taşındı ve Şehrin Aynaları'nı (1999) yazdı. Bir süre İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde " Türkiye ve Kültürel Kimlikler", "Kadın ve Edebiyat" konularında dersler verdi.

2000 yılında Türkiye Yazarlar Birliği Ödülü'nü kazanan Mahrem romanı ile geniş okur kesimi tarafından tanındı. Bunu iki yıl ara ile yayımlanan Bit Palas (2002) ve İngilizce olarak yazdığı Araf (2004) adlı kitapları izledi.

Sanatçılara verilen bir bursla doktora sonrası çalışması için ABD'ye giden Şafak, çeşitli üniversitelerde dersler vermiştir. 2003-2004 akademik yılı boyunca Michigan Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak bulundu ve ders verdi. Ardından Arizona Üniversitesi Yakın Doğu Araştırmaları bölümünde yardımcı doçent olarak görev yaptı. " Edebiyat ve Sürgün", "Bellek ve Politika ", "Müslüman Dünya 'da Cinsellik ve Toplumsal Cinsiyet" konulu dersler verdi.