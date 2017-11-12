Elçin Sangu’nun rolünü Farah Zeynep Abdullah kaptı

İDDİAYA göre Sangu’nun “Rol arkadaşımı ben seçeceğim” diye şart koşması Çağan Irmak’ın tepkisine neden oldu.

Yaşanan gerginlik sonrası ipler koptu. Elçin Sangu yerine Farah Zeynep Abdullah ile anlaşma sağlandı.

Farah, Çağan Irmak’ın “Unutursam Fısılda” filminde de başroldeydi.