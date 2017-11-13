Elçin Sangu'nun sevgiliisnden flaş öpüşme yorumu!

KİRALIK AŞK dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Elçin Sangu ile Barış Arduç'un yeni projeleri olan 'Mutluluk zamanı' filmi geçtiğimiz günlerde vizyona girdi.

Sangu ve Arduç'un başrollerini paylaştığı filmin galası İstanbul ve Ankara'da yapıldı.Filmin İstanbul'daki galasına Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken de katıldı.Filmdeki romantik öpüşme sahneleri başlayınca Elçin Sangu’nun sevgilisi Yunus Özdiken sessizce salondan çıktı, o sahneler bitince de gelip yerine oturdu.Konuyla ilgili konuşan Özdiken şunları söyledi:

Elçin'e ve işine saygı duyuyorum. Kendisine de çok güveniyorum. Çok profesyonel bir kişidir. Ne kadar iyi eğitim alırsanız veya büyütülürseniz büyütülün bu topraklarda belli bir bakış açısı ile büyütülüyorsunuz. Amerika veya İsviçre'de büyümedik. Benim kişisel tercihim bu tarz sahneleri izlememek yönünde.Ama bu ne yapılan işe sinirlendiğim ya da profesyonelliğinden emin olmadığım, şüphelendiğim anlamına gelmiyor.Gayet samimi bir izlemekten hoşlanmama duygusu. O kadar da özgürlüğüm olsun.

