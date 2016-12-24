Elçin Sangu 2 aylık hamile iddiası!

Güzel oyuncunun hamile olduğu ve nikah masasına oturacağı iddia ediliyor

STAR TV'deki 'Kiralık Aşk'ın 'Defne'si Elçin Sangu 5 yıldır Yunus Özdiken ile aşk yaşıyor. Dedikoduya göre; Elçin Sangu bebek bekliyormuş. Sevgilisinden iki aylık hamileymiş. Zor bir hamilelik geçiren Elçin Sangu sık sık kontrole gidiyormuş Elçin Sangu'nun karnı fazla büyümeden Yunus Bey ile nikah masasına oturacağı söyleniyor (POSTA)



